Новокуйбышевская НК получила диплом "ЭкоЛидера"

5 июня на торжественном мероприятии, приуроченном к Дню эколога, были названы победители областного конкурса "ЭкоЛидер", который проводится с 2000 года по инициативе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. На празднике собрались представители компаний, которые не только понимают значимость охраны окружающей среды, но и эффективно действуют, улучшая экологическую ситуацию на территории региона.

Для АО "ННК", дочернего общества ПАО "НК "Роснефть", ставшего лауреатом этого престижного конкурса, забота об окружающей среде - неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной ответственности. Компания на регулярной основе проводит масштабную работу по обеспечению экологической безопасности, сохранению и восстановлению природных ресурсов. На предприятии реализуются природоохранные проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и создание благоприятной экологической обстановки.

В соответствии с мировыми стандартами

В сентябре 2018 года ННК впервые в рамках работы в компании "Роснефть" прошла аудит и получила сертификаты соответствия Интегрированной системы управления предприятием требованиям двух международных стандартов: ISO 14001:2015, устанавливающего требования к системам экологического менеджмента, и стандарта BS OHSAS 18001:2007, регламентирующего требования к функционированию систем менеджмента охраны труда и производственной безопасности.

В ходе аудиторской проверки эксперты отметили постоянное совершенствование показателей и результатов в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, планомерную работу предприятия по развитию системы оценки и управления рисками.

Неотъемлемой частью деятельности предприятия является постоянный мониторинг окружающей среды. Здесь работает собственный аккредитованный Центр экоаналитического контроля (ЦЭАК). Область аккредитации ЦЭАК составляет 212 методик по 258 показателям для контроля атмосферного воздуха, почвы, поверхностных, грунтовых, промышленных и сточных вод. Пробы отбираются на рабочих местах, на территории завода, очистных сооружениях, в санитарно-защитной зоне предприятия. В каждую рабочую смену круглосуточно лаборанты отбирают до 300 анализов.

Экология - в центре внимания

Помимо технологических усовершенствований на предприятии, призванных снизить нагрузку на окружающую среду, сотрудники компании активно участвуют в различных городских экологических акциях и субботниках: "Зеленый офис", "Весенний марафон по озеленению и благоустройству", "Всероссийский экологический субботник" и других. Два года подряд коллектив Новокуйбышевской нефтехимической компании становится обладателем кубка победителя по итогам весеннего марафона по санитарной очистке, озеленению и благоустройству Новокуйбышевска. Традиционным для нефтехимиков мероприятием является воспроизводство рыбных ресурсов. Только в 2018 году работниками предприятия было выпущено в акваторию Волги более 103 тысяч мальков. А за последние пять лет их количество превысило 300 тысяч штук.