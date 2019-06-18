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Преступления Происшествия

Двое жителей Чапаевска задержали преступника, ограбившего женщину

ЧАПАЕВСК. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске двое парней скрутили злоумышленника, ограбившего на улице женщину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам уголовного дела, 30-летняя потерпевшая пришла в банкомат, расположенный на ул. Ленина, где сняла со своей карты 9,5 тыс. рублей. Деньги она положила в кошелек, в котором также находился сотовый телефон. Когда женщина проходила мимо одного из домов на ул. Запорожской, к ней приблизился мужчина, схватил одной рукой за шею, а второй — приставил к горлу нож, и потребовал передать ему кошелек. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая выполнила требование злоумышленника.

Завладев похищенным имуществом, преступник скрылся в ближайших дворах. В этот момент женщина стала звать на помощь, к ней подъехал автомобиль в котором находились двое молодых людей. Потерпевшая пояснила мужчинам, что в отношении нее было совершено разбойное нападение и описала приметы нападавшего. Молодые люди поехали по пути следования преступника, а потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. Через непродолжительное время парни смогли задержать схожего по приметам прохожего. Прибывшим на место сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что именно данный мужчина совершил в отношении нее разбойное нападение. Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проведения осмотра места происшествия, сотрудниками полиции изъяты нож и похищенное у потерпевшей имущество. Подозреваемым в совершении преступления оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. Он дал признательные показания. В следственном отделе ОМВД России по городу Чапаевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ "Разбой".

В настоящее время, по ходатайству следственных органов, Чапаевским городским судом в отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательств.

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