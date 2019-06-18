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Муниципалитеты Экономическая политика

Три улицы в "Крутых Ключах" переданы на баланс города

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопрос передачи на баланс города улиц в микрорайоне "Крутые Ключи" обсуждался 17 июня на совещании у главы Самары Елены Лапушкиной.

Улицы построены на средства застройщика в соответствии с проектом планировки территории. И все эти годы Корпорация "Кошелев" содержала их, безвозмездно отказавшись в пользу города от земельных участков, на которых расположены дороги. Поэтому решение главы о передаче их на баланс города справедливо и экономически обоснованно. Оно потребовало более года серьезной подготовительной работы. Ведь обещание Елены Лапушкиной забрать дороги на баланс города прозвучало еще в марте 2018 года на встрече с жителями микрорайона.

Корпорация "Кошелев" полагает, что теперь будут более оперативно решаться и другие проблемы одного из крупнейших микрорайонов города, в том числе связанные с обеспечением жителей доступным образованием, медицинской помощью, транспортом. Тем более что задачу строительства объектов с развитой социальной инфраструктурой, создания комфортной городской среды ставит Президент России Владимир Путин, который не раз подчеркивал особую роль в этой работе городских и местных властей и их готовность откликаться на запросы жителей.

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