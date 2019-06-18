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Губернатор Власть и политика

Нарушители закона о строительстве на береговой линии будут наказаны

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июня, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами правительства Самарской области, региональными руководителями федеральных ведомств. В повестке дня — пожарная обстановка в регионе, вопросы экологии, незаконное строительство в береговой полосе Волги и другие.

Фото: vkonline.ru

Промежуточные результаты проведенной ревизии объектов строительства в береговой полосе Волги озвучил первый заместитель министра строительства региона Анатолий Баранников. Четыре контрольных выезда с проверкой выявили на участке от Новокуйбышевска до стрелки реки Сок 10 незаконных объектов, по каждому идет проверка документов.

Напомним, ранее Дмитрий Азаров поручил создать рабочую группу и совместно с профильными ведомствами провести визуальный осмотр береговой линии на предмет незаконного строительства. Специалисты выявили ряд объектов, имеющих признаки нарушений. 20 м от реки — береговая полоса, эту землю нельзя приватизировать, на ней нельзя строить, это место общего пользования.

"Есть чем заниматься. Вот эти первичные рейды показали, что проблемы есть. И заниматься надо системно. Нам все равно, кто нарушает закон. Все, кто его нарушает, должны быть призваны к ответу", — заявил Дмитрий Азаров.

Об оперативной обстановке на территории региона рассказал начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В районах губернии сохраняется высокий уровень пожароопасности в лесах (IV класс). Самый сильный пожар на минувшей неделе произошел около железнодорожной станции Курумоч.

Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам тщательно анализировать каждый случай возгорания, особенно в лесной зоне, принимать все необходимые профилактические меры.

В области продолжается работа по открытию пляжей, на 17 июня из зарегистрированных 37 пляжей принято 22. До конца текущей недели эту работу планируется закончить. А до конца июня должны завершить ввод новых зон отдыха.

Также на совещании большое внимание было уделено экологическим вопросам, например, по утилизации горюче-смазочных материалов. Сейчас идет сбор и анализ информации.

По словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александра Ларионова, в настоящее время в Росприроднадзоре лицензировано пять организаций, занимающихся переработкой ГСМ.

Глава региона поручил выяснить объемы переработки, а также проанализировать ситуацию с отходами высокого класса опасности, ртутьсодержащими отходами и выстроить систему работы по видам отходов, по классу их опасности.

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