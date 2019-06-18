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В офисах Россельхозбанка клиентам теперь доступны современные компьютеры для самостоятельной работы и Wi-Fi

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк оборудовал для своих клиентов автоматизированные рабочие места и бесплатный беспроводной интернет в 100 офисах на территории России. В первую очередь мероприятия направлены на продвижение среди клиентов наиболее востребованных продуктов и услуг, повышение качества сервиса, а также на обеспечение комфортных условий в офисах.

Цель нового сервиса — обеспечить доступ клиентов к финансовым услугам и предоставить им как можно больше возможностей изучить продуктовую линейку банка, выбрать для себя наиболее подходящий ипотечный или потребительский кредит, а также оформить вклад в режиме онлайн по выгодным ставкам. В частности, оценить удобство и преимущества системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ в гостевой сети Wi-Fi на персональных устройствах или на стационарных компьютерах, установить "Мобильный банк" и многое другое. При этом совершить операции возможно самостоятельно или с помощью консультантов. Дополнительно клиенты могут воспользоваться сетью Интернет по своему усмотрению.

"Мы стремимся к созданию комфортных условий и высокому качеству сервиса. Новая услуга поможет нашим клиентам с большей пользой провести время при обслуживании в банке, получить максимум полезной информации и сэкономить время, — отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. — В будущем мы планируем дальнейшее распространение данной услуги, а также ее развитие до создания многофункциональных зон коворкинга, оснащенных комфортабельными рабочими местами".

Кредитный портфель физических лиц РСХБ на 1 июня 2019 года составляет 430,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических лиц на 1 июня 2019 года составляет более 1 трлн рублей. За пять месяцев 2019 года частные лица открыли в РСХБ свыше 525 тыс. новых вкладов на сумму более 321 млрд рублей.

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