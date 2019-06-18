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В самарском гараже собирали контрафактные автозапчасти

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в июне сотрудники службы безопасности Группы "Объединенные автомобильные технологии", входящей в структуру КАМАЗа, вместе с полицейскими обнаружили незаконное производство автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ".

Контрафактные автокомпоненты к вазовским машинам с использованием товарных знаков Группы "ОАТ" собирали в Красноглинском районе Самары (гаражный массив в пос. Прибрежный, бокс №157 ГСК "Золотые пески"). Правоохранители изъяли наконечники рулевых тяг и контрафактные комплектующие к ним на 63,6 тыс. рублей.

Теперь полиция устанавливает личность владельца гаража.

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