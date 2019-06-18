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Жителя Чапаевска задержали с 40 г наркотика

ЧАПАЕВСК. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

10 июня на 41 км дороги Самара — Волгоград полицейские задержали мужчину. При досмотре у него изъяли пачку из-под сигарет, в которой был сверток с 40,57 г карфентанила.

Мужчина рассказал, что является наркоманом и приобрел вещество для себя через закладку.

Подозреваемого заключили под стражу.

Гид потребителя

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