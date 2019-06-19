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Преступления Происшествия

Жительница Новокуйбышевска, укравшая у матери телевизор, задержана с наркотиками

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Новокуйбышевска за помощью обратилась местная 43-летняя жительница. В ходе опроса женщина пояснила, что из ее квартиры пропал телевизор стоимостью более 35 тыс. рублей.

Выехавшие по указанному в заявлении адресу сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую и собрали все необходимые улики, обнаружив, что следов взлома квартиры, откуда пропала техника, не было.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к происшествию может быть причастна 22-летняя дочь пострадавшей. Молодая девушка ранее была осуждена за хранение наркотических средств, нигде не работает, проживает вместе с матерью, имеет ключи от квартиры.

Сотрудники отдела уголовного розыска полиции установили места возможного нахождения подозреваемой. В ходе проведенных оперативных мероприятий девушка была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса злоумышленница призналась в совершении кражи и сообщила, что телевизор сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды. Сотрудники полиции приняли меры к розыску и возврату имущества законной владелице.

В отношении подозреваемой следственным отделом Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Через несколько дней в городской отдел полиции поступило сообщение от сотрудников патрульно-постовой службы полиции о задержании фигурантки дела о кражи телевизора. Сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли у нее бумажный сверток, в котором, по результатам экспертизы, находилось производное наркотического средства N — метилэфедрона, массой 0,45 гр, что является значительным размером. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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