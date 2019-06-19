16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение "Мой умный город" Константин Балдуев: "Сегодня биометрия - пожалуй, самый передовой способ защиты данных" В МВД РФ направлены материалы о выводе активов РТС-Банка Банк "Открытие" доказал эффективность нового механизма санации Сбербанк поможет предпринимателям Самарской области выйти на международный рынок

Банки Финансы

Альфа-Банк запустил доставку карт в день заказа

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати

Альфа-Банк начал доставлять заказанные через Интернет именные карты в день заказа. Услуга быстрой доставки действует как для дебетовых, так и для кредитных карт. Выездной банковский представитель поможет оформить документы, выдаст карту, проконсультирует по тарифам и условиям ее использования, поможет активировать карту и установить мобильное приложение.

"Быстрая доставка карты — это не просто преимущество Альфа-Банка, это насущная необходимость для успешной работы на банковском рынке. Уже сейчас до 20% наших клиентов не хотят и не могут ждать доставки дольше, чем несколько часов. Теперь они будут получать свои карты Альфа-Банка в день заполнения анкеты", — отметил руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-Банка Александр Солонин.

Помимо доставки в день заказа, клиент может выбрать любой удобный ему день, время и место доставки. Средний срок доставки дебетовой карты Альфа-Банка составляет 2 дня, кредитной карты — 1,5 дня. Около 85% клиентов Альфа-Банка получают карту в течение первых двух дней после заполнения анкеты.

Заполнить анкету для оформления карты можно на сайте банка по адресу alfabank.ru/get-money/credit-cards/ для кредитных карт и alfabank.ru/everyday/debit-cards/ для дебетовых. Чтобы получить карту в тот же день, необходимо оформить заявку до 14:00. Услуга доступна в 30 крупнейших городах России, где уже действует доставка карт Альфа-Банка.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30