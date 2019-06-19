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Преступления Происшествия

В Сызрани задержали подозреваемого в краже мобильника у проводника поезда

СЫЗРАНЬ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте по горячим следам задержали 19-летнего жителя Нижегородской области, подозреваемого в краже мобильника у проводника поезда Волгоград — Нижневартовск. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным транспортных полицейских, о преступлении сообщил начальник поезда. Проводник обнаружила пропажу телефона стоимостью более 10 тыс. руб. после отправления поезда со станции "Сызрань-город".

Подозреваемого нашли через несколько часов, его задержали на железнодорожном вокзале станции "Сызрань-1". Предполагаемым воришкой оказался 19-летний житель Нижегородской области. Молодой человек ехал на поезде Волгоград — Нижневартовск, а перед выходом из вагона зашел в купе проводника и украл мобильный телефон. Полицейские говорят, что поймали подозреваемого вовремя, так как он собирался покинуть город.

Похищенный телефон изъяли.

"Подозреваемый признал вину и раскаялся. Материалы проверки переданы в следственные органы", — сообщили в транспортной полиции Сызрани.

Гид потребителя

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