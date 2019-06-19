Банк "Открытие" создал сервис "Бизнес с открытым сердцем" для социально ответственных предпринимателей

Банк "Открытие" в рамках сервиса "Бизнес с открытым сердцем" предоставляет юридическим лицам возможность осуществлять платежи в Благотворительный фонд Константина Хабенского в один клик. Для всех пользователей интернет-банка "Бизнес-портал" доступен платеж в режиме онлайн без подписания бумажных документов.

С помощью сервиса "Бизнес с открытым сердцем" 1800 клиентов Банка "Открытие" совершили 4,5 тысячи платежей и перечислили в Благотворительный фонд Константина Хабенского более 5 млн рублей. Средний размер платежа составил всего 1160 рублей. Благодаря этим небольшим, но частым переводам нужную медицинскую помощь вовремя получили 22 ребенка.

"Банк "Открытие" создает удобные сервисы для бизнеса, которые помогают предпринимателям быть социально активными. Малый бизнес — самый динамичный и мобильный сегмент. Это люди, которые реализуют себя в бизнесе и социальных проектах. Наша задача как банка сделать сервис для них комфортным. Поэтому мы сделали процесс удобным: к каждому платежу в автоматическом режиме генерируется договор в режиме онлайн и подписывается юридическими лицами дистанционно. Транзакции в помощь подопечным Фонда Константина Хабенского растут в ежедневном режиме, как и интерес к проекту", — отметила заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

"Вместе с Банком "Открытие" мы определенно несемся куда-то в будущее, где можно не только за десять секунд помочь тому, кто попал в беду, но и где эта самая помощь становится благородной привычкой. Сотни клиентов банка на протяжении всего года ежедневно принимали решение поддержать наших подопечных, фактически не отрываясь от своих дел и не совершая никаких лишних действий. Спасибо каждому из них за этот выбор и спасибо "Открытию" за пример быстрой и эффективной благотворительности", — сказала директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.

Получить информацию о сервисе "Бизнес с открытым сердцем" и помочь Благотворительному фонду Константина Хабенского можно по ссылке.