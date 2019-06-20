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Хоккей Спорт

Четыре игрока хоккейной "Лады" продолжат карьеру в ЦСК ВВС

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" обменял на денежную компенсацию четырех игроков, сообщает пресс-служба клуба.

В результате в ЦСК ВВС переходят нападающие Егор Алексеев, Константин Кухарев, Леонид Николенко и Максим Цыбин.

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