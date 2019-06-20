ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир

ВТБ тиражировал на всю розничную сеть отделений сервис онлайн-заказа и получения оценки квартир для любых ипотечных продуктов. На данный момент клиенты оформили более 80 тысяч отчетов по оценке жилой недвижимости. Сервис доступен на всей территории России.

Онлайн-заказ оценки квартир позволяет банку оперативно контролировать время и качество работы оценочных компаний, тем самым гарантируя высокий уровень обслуживания. Процедура помогает в кратчайшие сроки приступить к подготовке ипотечной сделки и исключить необходимость для клиента или оценщика физически доставлять документы в банк. Сервис удобен и востребован как заемщиками, так и партнерами банка. Об этом свидетельствует статистика — почти 100% клиентов уже перешли на безбумажный документооборот.

Для того чтобы заказать оценку объекта недвижимости, клиенту не требуется посещать отделение банка — услугу можно оформить удаленно через интернет, в том числе с мобильного телефона. Также есть возможность оплатить ее без визита в офис банковской картой через сайт. Далее — в личном кабинете отследить статус заказа и получить готовый отчет, подписанный электронной цифровой подписью. Благодаря внедренному сервису часть клиентов могут получить готовую оценку сразу же в день заказа.

"Внедрение электронных сервисов — один из этапов диджитализации ипотечного процесса. Для нас важно максимально перевести процедуру в цифровой формат, тем самым снизить себестоимость продукта. Уверены, новые сервисы сделают процесс оформления ипотеки еще более комфортным для клиентов", — комментирует Ольга Балаева, руководитель департамента розничных кредитных рисков, старший вице-президент ВТБ.