АФК "Система" готова сотрудничать с самарским регионом

В среду, 19 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель совета директоров российской финансовой корпорации АФК "Система" Владимир Евтушенков обсудили вопросы совместного сотрудничества, в том числе в рамках соглашений, подписанных на ПМЭФ в этом году.

"Рад тому, что наши предварительные договоренности имеют все шансы претвориться уже в реальных делах, — подчеркнул Дмитрий Азаров, приветствуя бизнесменов. — На ПМЭФ-2019 мы обсудили целый ряд направлений совместной работы: в сфере строительства, здравоохранения, а также в сфере цифровой экономики. Все это для нас является актуальным, важным и перспективным".

Акционерная финансовая корпорация "Система" — крупный частный инвестор, вкладывающий средства в основном в российские компании различных секторов экономики: телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы и др.

Самарская область заинтересована, как считает губернатор, в развитии традиционных отраслей промышленности: машиностроения, ракетостроения, двигателестроения, нефтехимии и нефетпереработки. "Но в эпоху развития цифровой экономики мы и на этом направлении предполагаем концентрировать свои усилия. Рассчитываю, что наши договоренности будут в ближайшее время оформлены в конкретные проекты", — выразил уверенность Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что регион обладает уникальным набором возможностей для ведения экономической деятельности. "У нас благоприятное законодательство для инвесторов. За последние 2 года в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив, Самарская область поднялась на 41 пункт. Это одна из лучших положительных динамик среди других субъектов России, — отметил Дмитрий Азаров. — Значительно улучшились позиции и в международных рейтингах, составляемых Standard & Poоrs и Moodyʼs. Кроме того, Самарская область является лидером в сфере государственно-частного партнерства. Мы входим в шестерку лидеров, на ряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской и Ленинградской областями и Башкортостаном. Мы планомерно создаем благоприятные условия для бизнеса".

Кроме этого, Дмитрий Азаров отметил, что благодаря решениям президента Владимира Путина и Правительства России, в регионе действуют режимы Особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков, технопарков. Последний — "Жигулевская долина" — является региональным оператором Фонда "Сколково".

"ОЭЗ Тольятти — одна из самых успешных в стране, и у нас есть планы по ее развитию, — подчеркнул Дмитрий Азаров, рассказывая о преимуществах ведения бизнеса в регионе. — С Магнитогорским металлургическим комбинатом мы договорились создать там логистический центр, решаем задачу развития железнодорожной ветки. Сама ветка создает условия для новых инвесторов, с которыми мы ведем переговоры. Мы стараемся создать непрерывную цепочку проектов, чтобы каждый из них становился якорным для следующего".

Губернатор выразил уверенность в том, что и группа компаний, входящих в АФК "Система", "найдет для себя применение усилий, талантов, компетенций на Самарской земле". "Мы готовы создать для этого необходимые условия", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководству финансовой корпорации.

Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, поблагодарив главу региона за приглашение, подчеркнул: "Мы рассматривали направления нашего регионального развития и пришли к выводу, что Самарская область для нас является стратегической. Мы присутствуем в Москве, Петербурге, Новосибирске, Дальнем Востоке и других регионах. Также намерены и в Самарской области развивать все наши направления".

Владимир Евтушенков также отметилс реди перспективных направлений сотрудничества высокие технологии, аграрный сектор, строительство, медицину. "Мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы работа была налажена", — отметил он.