Дмитрий Азаров провел встречу с послом Израиля Гарри Кореном

В четверг, 20 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в России Гарри Кореном. Обсуждалась тема сотрудничества по уже действующим направлениям и перспективы совместной работы в новых сферах.

Гарри Корен приехал в Самару на открытие выставки израильского фотографа и художника Дафны Таль "Крепкая Вера: православие в Святой Земле", которая будет представлена в епархиальном музее до 21 августа. Выставка организована при поддержке правительства региона и Фонда Андрея Первозванного.

Впервые в России выставка была представлена в 2018 году. За год с работами автора, на которых изображены портреты священнослужителей, церковные службы и обряды, храмовые интерьеры и пейзажи, смогли ознакомиться жители нескольких регионов страны. "Когда мы выставлялись в Ярославле, появилось предложение от Фонда Андрея Первозванного организовать такую выставку в Самаре. Для меня это был первейший повод приехать к вам, " - отметил Гарри Корен.

Дмитрий Азаров поблагодарил организаторов выставки, а также выразил уверенность в том, что она привлечет внимание не только жителей города, но и всего региона.

"Это укрепление духовных связей между нашими государствами. Отношение к Израилю как к Святой земле есть у жителей большинства регионов России, и, конечно, Самарской области, - сказал глава региона - Уверен, что сотрудничество в сфере культуры, в сфере очень тонкой - духовной - очень важно для наших народов и стран".

Также глава региона рассказал, что в Самарской области работают девять еврейских общественных организаций. Израиль находится в списке основных торговых партнеров губернии. Объем внешнеторгового оборота серьезно вырос за последнее время: если в 2015 году он составлял $6,9 млн, то по итогам 2018-го - уже порядка $20 млн.

Самарская область поставляет в Израиль продукцию химической промышленности, металлы, нефтепродукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Израиль экспортирует в наш регион продукцию химической промышленности, оборудование и транспортные средства, товары легкой промышленности и продовольственные товары. При этом Дмитрий Азаров подчеркнул, что сотрудничество между регионом и государством может быть гораздо шире, и регион имеет для того все предпосылки.

"Самарские паломники и туристы часто посещают Израиль. Многие выходцы из Самарской области сегодня живут в Израиле. Наши страны, наш регион и Израиль связывают тысячи судеб. Это важная основа для народной дипломатии, для взаимоотношений между нашими странами", - сказал Дмитрий Азаров.

Гарри Корен выразил солидарность с Дмитрием Азаровым в этом вопросе и отметил, что Россия - одна из самых посещаемых стран у израильтян.

"Один из самых больших вкладов в развитие отношений между нашими странами - не только частое общение нашего руководства, но и туристический поток российских граждан, израильских граждан. В прошлом году у нас было почти 400 тыс. россиян и около 200 тыс. израильтян посетили Россию, - отметил посол. - Запуск прямых рейсов из Самарской области в Израиль позволит увеличить турпоток и поможет торговле между нами".

Посол предложил более предметно обсудить вопросы сотрудничества Самарской области и Израиля в торгово-экономической сфере, организовав встречу между представителями правительства и ведущих предприятий региона, а также крупнейших представителей израильской промышленности. Местом для такой содержательной встречи могло бы стать представительство Самарской области в Москве. Глава региона идею поддержал и поручил провести подготовительную работу.

В ходе встречи стороны уделили внимание сохранению культурных, исторических ценностей наших народов. Не очень давно в Израиле был установлен памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, появился у здания планетария в крупном приморском городе Нетания.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководство страны за работу по сохранению памяти о выдающемся россиянине и отметил, что установка памятника - важное событие не только для Израиля, но и для Самарской области: "Самара - космическая столица России, Юрий Алексеевич Гагарин был здесь, на территории области: отсюда он докладывал о своем первом полете руководству страны".