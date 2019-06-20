Депутаты и общественники проверили безопасность самарских пляжей

Депутаты Думы Самары — представители контрольного комитета и фракции "Единой России", а также члены Общественного совета и городского молодежного парламента — проверили готовность самарских пляжей к купальному сезону.

На прошлой неделе в Самаре были открыты восемь пляжей протяженностью более 4 км и площадью почти 180 тыс. кв. метров, в том числе на первой и второй очередях набережной. Там, в районе Некрасовского и Полевого спусков, оборудованы специализированные пляжные зоны для маломобильных групп населения.

Также самарцы могут отдыхать на пляжах в районе Загородного парка, улицы Советской Армии, Барбошиной Поляны, санатория "Можайский" и поселка Красная Глинка. Депутаты и общественники также проверили безопасность доступных пляжей для маломобильных групп населения.