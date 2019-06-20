16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Самары пообещала решить проблемы жителей Крутых Ключей Красноармейский район развивает сельхозпроизводство и участвует в нацпроектах Глава Куйбышевского района покинул свой пост Дума Октябрьска не будет рассматривать обращение об отставке мэра Ирина Пыжова покинула пост заместителя главы Сызрани

Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты и общественники проверили безопасность самарских пляжей

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 41
Версия для печати

Депутаты Думы Самары — представители контрольного комитета и фракции "Единой России", а также члены Общественного совета и городского молодежного парламента — проверили готовность самарских пляжей к купальному сезону.

Фото: Андрей Савельев

На прошлой неделе в Самаре были открыты восемь пляжей протяженностью более 4 км и площадью почти 180 тыс. кв. метров, в том числе на первой и второй очередях набережной. Там, в районе Некрасовского и Полевого спусков, оборудованы специализированные пляжные зоны для маломобильных групп населения.

Также самарцы могут отдыхать на пляжах в районе Загородного парка, улицы Советской Армии, Барбошиной Поляны, санатория "Можайский" и поселка Красная Глинка. Депутаты и общественники также проверили безопасность доступных пляжей для маломобильных групп населения.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" от 21 июня.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30