В Самаре и Тольятти пройдет фестиваль студий Константина Хабенского

С 29 июня по 5 июля Самарская область соберет участников студий творческого развития "Оперение" из девяти городов России в рамках IX Всероссийского фестиваля студий творческого развития "Оперение-2019".

Фестиваль впервые пройдет в нашем регионе, причем на территории сразу двух городов — Самары и Тольятти. Приедут более 320 ребят из Казани, Уфы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сочи, Иваново.

Главным событием фестивальной программы станет показ благотворительного спектакля "Поколение Маугли" (29 июня, 18.00, МТЛ "Арена"). Это крупнейший благотворительный театральный проект России, обладатель Премии Станиславского 2014 г., номинант английской премии SABRE Awards 2015 г., лауреат "Премии Рунета 2015".

Фестиваль поддержан творческим лидером и наставником студий творческого развития "Оперение" — актером и кинорежиссером Константином Хабенским, а также Правительством Самарской области. Организатором IX Всероссийского фестиваля студий творческого развития "Оперение — 2019" выступает БФ "Небезразлично".

Семь дней студийцы будут обмениваться опытом. Реализовать идеи помогут педагоги и VIP-гости — известные российские актеры и режиссеры: Яна Поплавская, Александр Дзюба, Андрей Климак, Рушан Иксанов.

На открытии фестиваля, которое состоится в 29 июня в МТЛ "Арена" в Самаре, выступит победительница телевизионного шоу "Ты супер!", в недавнем прошлом участница тольяттинской Студии творческого развития "Оперение" Диана Анкудинова.

Показы спектаклей для зрителей всех возрастов будут проходить на театральных площадках Самары (МТЛ "Арена", КРЦ "Звезда") и Тольятти (ДК "Тольяттиазот"). Практически все работы созданы самими студийцами в соавторстве с наставниками-педагогами.