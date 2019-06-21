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Курумоч принял крупнейшее в Европе авиаралли Rallye Aéro France

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") принял крупнейшее в Европе ежегодное авиаралли Rallye Aéro France.

В самарском аэропорту совершили посадку сразу семнадцать двухместных и четырехместных однодвигательных самолетов, среди которых есть Mooney M20E, Cessna 182, Piper PA28, Cirrus SR22, и Lancair Legacy. Всего в Курумоч прибыли около 40 путешественников.

Авиаралли стартовало 8 июня из французского города Кольмар. В этом году маршрут проходит через Чехию, Литву, Эстонию, Турцию, Грецию и Албанию, основной этап — через Россию. Участники уже совершили посадки в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге. После остановки в Самаре авиаралли будут принимать Волгоград, Краснодар и Сочи.

Первое Rallye Aéro France состоялось в 1995 году. Участвовать в нем могут пилоты-любители на самолетах с размахом крыла не более 11 метров и максимальной взлетной массой не выше 2 тонн. Россия принимает такой уникальный перелет впервые.

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