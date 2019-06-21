Старшего госинспектора ГИМС из Самары подозревают в служебном подлоге

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбужден ряд уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора (руководителя группы) группы патрульной службы ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Самарской области" и фельдшера медицинского пункта на станции "Самара" по фактам служебных подлогов, об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

"По версии следствия, 51-летний инспектор ГИМС в мае 2019 г. незаконно привлек к административной ответственности гражданина за якобы совершенное правонарушение на реке Волга. При этом он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о данном правонарушении, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, — пояснили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. — Кроме того, 30-летний фельдшер в мае 2019 г. вносил фальсифицированные данные о прохождении предрейсовых медицинских осмотров сотрудниками транспортной организации".

В следствии отмечают, что преступления выявлены в результате оперативно — розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УТ МВД России по ПФО.

"Сейчас выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовных дел, — сообщают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. — С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства ГИМС по Самарской области и медицинского учреждения готовятся представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных".