Главой Шигонского района стал Сергей Строев

В пятницу, 21 июня, в Шигонском районе избрали нового главу. Им стал Сергей Строев.

Собрание представителей Шигонского района рассмотрело представленные конкурсной комиссией кандидатуры и единогласного проголосовало за Сергея Строева.

Сергей Александрович Строев начал работать в 1986 году в колхозе "Заветы Ильича", затем служил в армии и вернулся в родной колхоз. Работал на различных должностях, в том числе заместителем директора совхоза "Суринский". С 2006 по 2017 год Сергей Строев - глава сельского поселения Бичевная Шигонского района, с августа 2017 года - первый заместитель главы администрации района.

В должность главы Шигонского района Строев вступил сегодня, 21 июня.