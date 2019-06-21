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Муниципалитеты Власть и политика

Главой Шигонского района стал Сергей Строев

ШИГОНЫ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июня, в Шигонском районе избрали нового главу. Им стал Сергей Строев.

Собрание представителей Шигонского района рассмотрело представленные конкурсной комиссией кандидатуры и единогласного проголосовало за Сергея Строева.

Сергей Александрович Строев начал работать в 1986 году в колхозе "Заветы Ильича", затем служил в армии и вернулся в родной колхоз. Работал на различных должностях, в том числе заместителем директора совхоза "Суринский". С 2006 по 2017 год Сергей Строев - глава сельского поселения Бичевная Шигонского района, с августа 2017 года - первый заместитель главы администрации района.

В должность главы Шигонского района Строев вступил сегодня, 21 июня.

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