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ДТП Происшествия

Пьяный водитель "четырнадцатой" устроил ДТП под Самарой

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июня, в Волжском районе нетрезвый водитель ВАЗ-2114 устроил ДТП на подъездной дороге к Оренбургу. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, 48-летний пьяный водитель "четырнадцатой" в 2:45 ехал со стороны пос. Рощинский в направлении самарской обводной дороги. Между 31 и 32 км трассы он нарушил дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди попутной Lada Priora под управлением 43-летнего мужчины. После этого "четырнадцатая" съехала в левый кювет и врезалась в световую опору.

В аварии пострадал водитель ВАЗ-2114. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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