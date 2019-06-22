Пьяный водитель "четырнадцатой" устроил ДТП под Самарой

В пятницу, 21 июня, в Волжском районе нетрезвый водитель ВАЗ-2114 устроил ДТП на подъездной дороге к Оренбургу. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 48-летний пьяный водитель "четырнадцатой" в 2:45 ехал со стороны пос. Рощинский в направлении самарской обводной дороги. Между 31 и 32 км трассы он нарушил дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди попутной Lada Priora под управлением 43-летнего мужчины. После этого "четырнадцатая" съехала в левый кювет и врезалась в световую опору.

В аварии пострадал водитель ВАЗ-2114. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.