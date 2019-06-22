Подозреваемый во взяточничестве полицейский Иван Нещадимов вновь отправился в СИЗО

В Самарском облсуде 21 июня рассмотрели апелляционное представление на решение Самарского райсуда о переводе подследственного Ивана Нещадимова под домашний арест.

Прокуратура, недовольная послаблением офицеру полиции, добилась водворения его обратно в следственный изолятор, и Нещадимов покинул областной суд в наручниках.

Напомним, в августе 2018 г. сотрудники регионального УФСБ задержали с поличным при получении 200 тыс. руб. замначальника ОП № 7 Ивана Нещадимова — брата начальника Центра по противодействию экстремизму областного ГУ МВД Вадима Нещадимова. С тех пор Нещадимов-младший находился в камере СИЗО № 1.

Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, полицейский покрывал деятельность лиц, воровавших песок в Куйбышевском районе в пойме реки Самара. Обвиняемый вину не признает и считает себя жертвой провокации.