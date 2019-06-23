В Самаре сотрудники Росгвардии задержали прохожего с краденым аккумулятором

В Самаре сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи, сообщает пресс-служба ведомства.

Около пяти часов утра в Промышленном районе Самары находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил молодого человека, который нес в руках автомобильный аккумулятор. Увидев служебную автомашину, парень попытался скрыться. Патрульные решили выяснить причину такого поступка.

Беседуя с самарцем, сотрудники Росгвардии обратили внимание на то, что он путано и неуверенно отвечает на их вопросы. Кроме того, мужчина не мог объяснить, что он делает на улице в такой ранний час, и кому принадлежит аккумуляторная батарея. Стражи правопорядка предположили, что он мог ее похитить.

Патрульные вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им молодого человека для разбирательства. По версии сотрудников органов внутренних дел, задержанный украл аккумулятор из автомобиля, принадлежащего 29-летнему мужчине. В полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".