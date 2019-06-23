В Новокуйбышевске после драки двух женщин пропал золотой браслет

В дежурную часть ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратилась 34-летняя местная жительница, которая заявила о пропаже золотого браслета, стоимостью 70 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина рассказала, что пропажу она обнаружила по возвращению домой после посещения одного из городских кафе. Приехавшие по указанному в заявлении адресу полицейские опросили работников кафе, отработали видеоматериал с камер наблюдения, нашли и опросили свидетелей произошедшего. Сотрудниками полиции было установлено, что в кафе между пострадавшей и сидевшими за соседним столиком посетителями возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. В ходе потасовки золотой браслет расстегнулся на руке у женщины и затерялся.

В результате работы правоохранителей была установлена подозреваемая в совершении кражи — ранее не судимая 27-летняя местная жительница, участвовавшая в конфликте. Женщина дала признательные показания, объяснив, что нашла браслет после конфликта и решила оставить его себе. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Похищенное изъято и возвращено законной владелице. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.