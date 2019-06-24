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Происшествия

К проверке по факту столкновения катера и лодки на Волге подключились следователи СК РФ

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 июня, стало известно, что следственным отделом по Промышленному району города Самары СК РФ начата доследственная проверка, по факту столкновения вечером 21 июня катера и лодки на Волге напротив пристани "Барбошина Поляна", сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что в результате столкновения лодка затонула. Четыре находившихся в ней человека были извлечены из воды, а их 28-летняя попутчица пропала. Двое из спасенных: 28-летний мужчина и 22-летняя женщина попали в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Люди, находившиеся на катере не пострадали.

Тело пропавшей девушки было обнаружено водолазами ПСС по Самарской области 23 июня на глубине 17 метров в реке Волга недалеко от пляжа "Поляна Фрунзе".

Сейчас, следствием выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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