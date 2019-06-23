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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Обнаружено тело пропавшей при столкновении катера и лодки самарской певицы Юлии Гольдиной

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пропавшей в результате столкновения на Волге катера и лодки оказалась известная самарская певица Юлия Гольдина, сообщают ее знакомые в соцсетях.

Напомним, 21 июня, около 22:50, возле Самары столкнулись два маломерных судна. Инцидент произошел в 300 м от левого берега Волги напротив пляжа "Барбошина Поляна". Столкнулись катер Silver без госномера и лодка, предположительно, "Казанка".

В результате столкновения лодка затонула. На борту катера находилось два человека. Они не пострадали. В лодке было пять человек: три женщины и двое мужчин. Из них спасли четыре человека. Две женщины и мужчина получили травмы. Одна женщина пропала.

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в воскресенье, 23 июня, в 14:55 тело пропавшей было извлечено из реки Волга.

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