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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На Волге у Самары столкнулись катер и лодка, пропала девушка

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июня, около 22:50, на Волге и Самары столкнулись два маломерных судна. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Инцидент произошел в 300 м от левого берега Волги напротив пляжа "Барбошина Поляна". Столкнулись катер Silver без госномера и лодка, предположительно, "Казанка". В результате столкновения лодка затонула.

По данным чрезвычайной службы, на борту катера находилось два человека. Они не пострадали. В лодке было пять человек: три женщины и двое мужчин. Из них спасли четыре человека. Две женщины и мужчина получили травмы. Одна девушка пропала.

К месту происшествия были направлены катер от центра ГИМС и два катера от ПСС Самарской области, а также оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. К ликвидации последствий случившегося привлечено 16 человек и семь единиц техники.

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