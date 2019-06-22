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Пострадавшие при столкновении катера и лодки получили серьезные травмы

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трое пострадавших при столкновении катера и лодки получили серьезные травмы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Фото: /xdtp.ru

Напомним, около 22:50 21 июня в 300 м от левого берега Волги напротив пляжа "Барбошина Поляна" в Самаре столкнулись катер Silver и лодка, которая в итоге затонула. При этом одна пассажирка лодки пропала, еще трое пострадали: две женщины и мужчина.

По предварительным данным, одной из спасенных оказалась 22-летняя Анна. Ее доставили в больницу, предположительно, без сознания с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом височной кости. Вероятно, медики уже прооперировали девушку.

Еще одним пострадавшим оказался 28-летний Вадим С. Он госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Третий пострадавший, по имеющимся сейчас данным, 28-летний Сергей С. У него, предположительно, было подозрение на компрессионный перелом в грудном отделе позвоночника.

По данным областного МЧС, на борту катера находилось два человека. Они не пострадали. А в лодке всего было пять человек: три женщины и двое мужчин. Из них спасли четверых. Одна девушка пропала.

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