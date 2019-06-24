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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральных нефтепроводах

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на объектах и линейной части магистральных нефтепроводов (МН) в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.

Специалисты Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) вырезали два дефекта на линейной части магистрального нефтепровода Гурьев — Куйбышев, ликвидировали шесть ненормативных вантузов, провели средний ремонт четырех задвижек на пункте подогрева нефти "Маштаково", подключили коллекторы  приемораздаточных патрубков резервуара вертикального стального объемом 5000 куб. м № 1 к технологическим трубопроводам нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка". Комплекс работ выполнен в течение 72 часов во время плановой остановки магистрального нефтепровода Гурьев — Куйбышев.

В эти же сроки при сниженном режиме транспортировки нефти по МН Куйбышев-Лисичанск на участке Самара — Красный Яр специалисты Саратовского РНУ заменили четыре задвижки на НПС "Бородаевка-2".

Специалисты ремонтно-эксплуатационных служб Волгоградского РНУ заменили задвижку на камере приема средств очистки и диагностики (СОД) подводного перехода МН Куйбышев — Лисичанск через р. Дон и две задвижки на камерах пуска и приема СОД подводного перехода МН Куйбышев — Тихорецк через р. Чепрак. Работы выполнены в течение 72 часов без изменения режима перекачки нефти по магистральным нефтепроводам.

Кроме этого, специалисты Волгоградского РНУ в течение 60 часов провели врезку массового расходомера нефтепродуктов на входе головной перекачивающей станции "Тингута" магистрального нефтепродуктопровода Волгоградский НПЗ — ГПС "Тингута".

В эти же сроки на участке Похвистнево — Кротовка нефтепровода Бугуруслан — Сызрань специалисты Бугурусланского РНУ провели техническое обследование тринадцати задвижек на герметичность на линейной части нефтепровода, на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Похвистнево" и "Кротовка", а также проверили работоспособность систем автоматики, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение ЛПДС "Похвистнево".

Работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения силами линейно-эксплуатационных бригад НПС, центральных ремонтных служб подразделений предприятия. Цель — повышение надежности эксплуатации и экологической безопасности объектов АО "Транснефть — Приволга".

Перекачка нефти возобновлена в плановые сроки, нефтепроводы и нефтеперекачивающие станции работают в штатном режиме.

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