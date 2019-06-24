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Банк ВТБ признан лучшим брокером России

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения лучших компаний ежегодного конкурса "Элита финансового рынка". ВТБ стал обладателем премии "Брокерская компания года". Победителем в номинации "Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов" стал ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а ПИФ "ВТБ — Фонд Казначейский" стал "Лучшим фондом облигаций".

Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертов, которые отметили значительный рост бизнеса в минувшем году. Брокерский бизнес ВТБ в 2018 году увеличил число новых клиентов почти вдвое, а также провел существенное технологическое обновление продуктов и сервисов. Доходы от инвестиционных продуктов выросли на 26%. Доля на рынке ПИФов увеличилась в 2,5 раза. Флагманский ОПИФ "ВТБ — Фонд Казначейский" на данный момент является самым крупным фондом, торгующимся на Московской бирже.

Владимир Потапов, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, прокомментировал: "Минувший год был знаковым для нас — мы осуществили практическую интеграцию различных бизнес-направлений на платформе ВТБ. В результате был создан единый центр инвестиционной экспертизы, который позволяет клиентам решать большинство вопросов в режиме "одного окна". Суммарные активы в инвестициях клиентов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции выросли более чем на 70%. Отдельно отмечу значительные успехи брокерского направления банка, которое впервые было удостоено звания "Лучшей брокерской компании".

Объединенная инвестиционная продуктовая платформа банка ВТБ — ВТБ Капитал Инвестиции включает в себя несколько направлений: крупнейшую управляющую компанию для российских и международных инвесторов — ВТБ Капитал Управление Инвестициями; департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам; ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов; ВТБ Капитал Форекс.

Конкурс "Элита фондового рынка" — старейший и один из престижнейших конкурсов для компаний-участников рынка ценных бумаг. Его организатором выступает Национальная ассоциация участников фондового рынка, которая с 2000 года ежегодно представляет к награде лучших представителей инвестиционного сообщества.

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