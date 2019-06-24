Банк "Открытие": молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы

27 июня в России отмечается День молодежи. Накануне праздника банк "Открытие" проанализировал финансовые предпочтения клиентов в возрасте от 18 до 24 лет.

По итогам исследований выяснилось, что количество и доля активных клиентов в указанном возрасте растет. В I квартале текущего года эта доля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,3 процентных пункта и достигла 5,6%.

Самый популярный финансовый продукт у данной аудитории — дебетовая карта: ей пользуется порядка 90% молодых клиентов. При этом только у 32% из них карта не является зарплатной.

Для молодой аудитории банка характерна высокая покупательская активность. Молодежь предпочитает тратить большую часть заработанных денег на продукты питания, отдых и развлечения, одежду и обувь, гаджеты и мобильную связь. Пока молодым клиентам не присуща сберегательная модель финансового поведения, она более типичная для людей старшего возраста: доля вкладчиков среди молодежи — всего 3,5% (второе место в рейтинге).

На третьем месте в топе популярности финансовых продуктов у молодых клиентов — кредит наличными (2,5%), так как возможность брать кредиты у клиентов в возрасте 18-24 года пока ограничена отсутствием достаточного уровня доходов.

"Поколение Z" (рожденные после 1995 года) демонстрирует приверженность новым сервисам и удобным финансовым технологиям.

"Смартфон стал для наших молодых клиентов не только главным гаджетом, но и основным финансовым помощником. Показательно, что 76% клиентов банка моложе 25 лет пользуются мобильным банком и только 18% — интернет-банком", — комментирует старший вице-президент, заместитель руководителя розничного блока банка "Открытие" Екатерина Маслова.