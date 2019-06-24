В лесах и у водоемов Самарской области могут появиться специальные знаки

В понедельник, 24 июня, и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по оперативной обстановке в Самарской области.

По информации начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко, с 17 по 24 июня чрезвычайных ситуаций в регионе не произошло. Вместе с тем, в губернии сохраняется особый противопожарный режим. За неделю зафиксировано несколько возгораний в лесах.

На прошлом оперативном совещании губернатор Дмитрий Азаров поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александру Ларионову проанализировать причины этих происшествий.

Сегодня министр доложил: основная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем жителей региона. Несмотря на действующие запреты, многие люди разводят костры. Чтобы не повторить ситуации, когда в 2010 году сгорел лес в Тольятти, необходимо ужесточить контроль.

По словам Александра Ларионова, количество патрульных групп, осуществляющих контроль в лесах области, выросло. Однако, по мнению Виктора Кудряшова, этих мер недостаточно.

Чтобы предотвратить серьезные пожары, необходимо кратно увеличить количество контролеров, а основной упор нужно сделать на самых посещаемых лесах. Кроме того, нужно усилить информационную кампанию, необходимо активнее внедрять в практику предъявление исков виновникам возгораний — с компенсацией ущерба и затрат на тушение. "Эти меры — основной рецепт предотвращения пожаров", — подчеркнул и. о. первого вице-губернатора.

Также на оперативном совещании обсудили обстановку на водных объектах Самарской области. Сейчас, в летнее время, люди чаще проводят время у воды, многие — в запрещенных для купания местах. Причем взрослые люди нередко употребляют алкоголь во время такого отдыха.

На совещании прозвучало предложение рекомендовать главам муниципальных образований: запретить продажу спиртного вблизи открытых для купания мест; применять к лицам, нарушившим правила безопасности на воде, меры административного воздействия; усилить разъяснительную работу с населением; устанавливать запрещающие знаки в несанкционированных местах, где чаще всего купаются люди.

"Согласен полностью, нужно сейчас устанавливать аншлаги. То же касается и лесов", — сказал Виктор Кудряшов.