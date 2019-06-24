16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В лесах и у водоемов Самарской области могут появиться специальные знаки Вопрос назначения экс-директора регоператора ТКО замом министра энергетики и ЖКХ подняли в губдуме Инвалиды боевых действий смогут ездить в городах области бесплатно Депутаты губдумы утвердили отчет о работе облправительства в 2018 году В регионе до 2025 года планируется переселить из аварийного жилья более 21 тыс. человек

Облправительство Власть и политика

В лесах и у водоемов Самарской области могут появиться специальные знаки

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати

В понедельник, 24 июня, и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по оперативной обстановке в Самарской области.

По информации начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко, с 17 по 24 июня чрезвычайных ситуаций в регионе не произошло. Вместе с тем, в губернии сохраняется особый противопожарный режим. За неделю зафиксировано несколько возгораний в лесах.

На прошлом оперативном совещании губернатор Дмитрий Азаров поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александру Ларионову проанализировать причины этих происшествий.

Сегодня министр доложил: основная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем жителей региона. Несмотря на действующие запреты, многие люди разводят костры. Чтобы не повторить ситуации, когда в 2010 году сгорел лес в Тольятти, необходимо ужесточить контроль.

По словам Александра Ларионова, количество патрульных групп, осуществляющих контроль в лесах области, выросло. Однако, по мнению Виктора Кудряшова, этих мер недостаточно.

Чтобы предотвратить серьезные пожары, необходимо кратно увеличить количество контролеров, а основной упор нужно сделать на самых посещаемых лесах. Кроме того, нужно усилить информационную кампанию, необходимо активнее внедрять в практику предъявление исков виновникам возгораний — с компенсацией ущерба и затрат на тушение. "Эти меры — основной рецепт предотвращения пожаров", — подчеркнул и. о. первого вице-губернатора.

Также на оперативном совещании обсудили обстановку на водных объектах Самарской области. Сейчас, в летнее время, люди чаще проводят время у воды, многие — в запрещенных для купания местах. Причем взрослые люди нередко употребляют алкоголь во время такого отдыха.

На совещании прозвучало предложение рекомендовать главам муниципальных образований: запретить продажу спиртного вблизи открытых для купания мест; применять к лицам, нарушившим правила безопасности на воде, меры административного воздействия; усилить разъяснительную работу с населением; устанавливать запрещающие знаки в несанкционированных местах, где чаще всего купаются люди.

"Согласен полностью, нужно сейчас устанавливать аншлаги. То же касается и лесов", — сказал Виктор Кудряшов.

С 15 апреля до 30 сентября на территории Самарской области действует особый противопожарный режим. На этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в лесу запрещено разводить костры, проводить работы с открытым огнем. Запрещено сжигание мусора, сухой травянистой растительности и отходов на территориях населенных пунктов, организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участков.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30