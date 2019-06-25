Россельхозбанк расширяет кредитную поддержку для обеспечения комплексного развития сельских территорий

Кредитование предприятий малого бизнеса на селе входит в число приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка и способствует решению вопросов занятости, повышению благосостояния жителей сельских территорий и социально-экономическому развитию Самарского региона.

Поддержка малого бизнеса - не менее важное условие для обеспечения не только самозанятости, но и создания дополнительных рабочих мест. ООО "Новопавловское" является надежным клиентом банка с 2014 года. За первые три года работы директору Алексею Мокшину удалось превратить предприятие из убыточного в прибыльное, а также обеспечить рабочими местами 87 жителей Большеглушицкого района Самарской области. Основным видом деятельности хозяйства является растениеводство в сочетании с животноводством.

"При поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия, администрации Большеглушицкого района и финансировании Россельхозбанка мы открыли на базе "Новопавловского" районный пункт искусственного осеменения, который обслуживает не только поголовье нашего предприятия, но и животных с личных подсобных и фермерских хозяйств Самарской области" - отметил Алексей Мокшин, директор ООО "Новопавловское" Большеглушицкого района.

"Банк разработал и активно предлагает целевые программы и конкретные продукты, позволяющие поддерживать процессы социально-экономического развития села. По данным на 20 июня, с начала года финансовую поддержку получили 68 предприятий малого и микробизнеса области на сумму 725 млн рублей, или на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - прокомментировал директор Самарского филиала АО "Россельхозбанк" Раиль Багдалов.