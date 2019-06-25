Думе Самары исполнилось 25 лет

Столица губернии отметила важную веху в истории местного самоуправления. Четверть века назад приступила к работе возрожденная городская дума. В честь знаменательного события в Самаре собрались депутаты всех шести созывов. Они подвели итоги проделанной работы и расставили приоритеты на будущее.

Система местного самоуправления в Самаре берет свое начало с 1785 года. По указу Екатерины Великой делегаты от сословий каждые три года выбирали городских гласных. В 1871 году Самара впервые в статусе губернского города избрала думу. В ее состав вошли купцы, дворяне, мещане, представители казачества и духовенства. Вместе они решали социальные вопросы, устанавливали сборы и налоги, занимались градостроительством и благоустройством. Орган власти проработал вплоть до 1918 года, когда его сменил Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Возрождение думы связано с постсоветской Россией. Первый созыв городского парламента был избран в 1994 году. "В Думу входили всего 18 человек - представители совершенно разных профессий, в том числе и новых для того времени. Среди депутатов были представители бизнеса, бюджетных организаций, врачи, преподаватели", - вспоминает первый председатель думы Олег Сысуев.

Депутаты первого созыва приняли устав Самары - основу местного самоуправления, придали бюджету социальную направленность и возродили общественный институт Почетных граждан города.