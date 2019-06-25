16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранский район возглавила Виктория Кузнецова Главой Шигонского района стал Сергей Строев Глава Самары пообещала решить проблемы жителей Крутых Ключей Красноармейский район развивает сельхозпроизводство и участвует в нацпроектах Глава Куйбышевского района покинул свой пост

Муниципалитеты Власть и политика

Думе Самары исполнилось 25 лет

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати

Столица губернии отметила важную веху в истории местного самоуправления. Четверть века назад приступила к работе возрожденная городская дума. В честь знаменательного события в Самаре собрались депутаты всех шести созывов. Они подвели итоги проделанной работы и расставили приоритеты на будущее.

Система местного самоуправления в Самаре берет свое начало с 1785 года. По указу Екатерины Великой делегаты от сословий каждые три года выбирали городских гласных. В 1871 году Самара впервые в статусе губернского города избрала думу. В ее состав вошли купцы, дворяне, мещане, представители казачества и духовенства. Вместе они решали социальные вопросы, устанавливали сборы и налоги, занимались градостроительством и благоустройством. Орган власти проработал вплоть до 1918 года, когда его сменил Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Возрождение думы связано с постсоветской Россией. Первый созыв городского парламента был избран в 1994 году. "В Думу входили всего 18 человек - представители совершенно разных профессий, в том числе и новых для того времени. Среди депутатов были представители бизнеса, бюджетных организаций, врачи, преподаватели", - вспоминает первый председатель думы Олег Сысуев.

Депутаты первого созыва приняли устав Самары - основу местного самоуправления, придали бюджету социальную направленность и возродили общественный институт Почетных граждан города.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" 26 июня.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30