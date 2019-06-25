На кафедре трубопроводного транспорта Самарского государственного технического университета (СамГТУ) состоялась защита дипломных проектов при участии главных специалистов АО "Транснефть — Приволга". Возглавлял Государственную аттестационную комиссию (ГАК) заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям Азамат Хабибуллин.

Кафедра трубопроводного транспорта в Самарском государственном техническом университете была создана в 2001 году по инициативе ПАО "Транснефть". Традиционно специалисты предприятия принимают участие в оценке дипломных работ выпускников. В 2019 году таких работ было 23. Все бакалавры успешно защитили работы и ответили на вопросы комиссии. По итогам защиты аттестационная комиссия оценила 14 работ на отлично.

Члены ГАК отметили высокий уровень выпускных квалификационных работ, многие из которых были посвящены производственным объектам АО "Транснефть - Приволга". Комиссия также обозначила ряд дипломных работ, как имеющие научно-исследовательский аспект: "Прокладка трубопровода в стесненных условиях" (И.Михайлова), "Влияние факторов, определяющих эффективность перекачки нефти с высоким содержанием парафинов" (А.Голикова), "Технология прохождения самотечных участков внутритрубным прибором" (В.Погребная), "Альтернативный метод строительства подводных переходов" (А.Мордовин).

В соответствии с кадровой политикой АО "Транснефть - Приволга" после окончания университета и защиты дипломных работ выпускники кафедры пополняют ряды молодых специалистов в подразделениях общества.

В настоящее время в СамГТУ обучаются по целевому набору 106 студентов. АО "Транснефть - Приволга" контролирует успеваемость студентов целевого набора и привлекает их к участию в производственной и преддипломной практиках, к участию в научно-технических конференциях и слетах молодых специалистов.

Предприятие ежегодно оказывает значительную финансовую помощь университету, системно укрепляет материальную базу кафедры: учебные аудитории и компьютерные классы оснащаются оргтехникой, макетами и действующими стендами, уникальными имитационными тренажерными комплексами, что позволяет повысить уровень знаний студентов и подготовить их к работе на производственных объектах АО "Транснефть - Приволга".