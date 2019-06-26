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Директора "ПромГазСтроя" подозревают в неуплате налогов на 100 млн рублей

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директора самарской компании подозревают в незаконном уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Из материалов процессуальной проверки следует, что с 2015 по 2017 гг. директор компании, оказывающей услуги по ремонту и содержанию газо- и нефтепроводов, умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы. Правоохранители считают, что он заключал фиктивные договоры с организациями.

"В результате противоправных действий гражданина "Б" бюджету РФ причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей, т. е. в особо крупном размере", — сообщает прокуратура.

14 июня было возбуждено уголовное дело. Прокуратурой это постановление было признано законным.

По информации источника портала в правоохранительных органах, речь идет о ООО "ПромГазСтрой". Директором компании, который в пресс-релизе прокуратуры фигурирует как "гражданин Б.", является Сергей Бондарь.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО учреждено в 2014 г. и зарегистрировано на Заводском шоссе, 14 к.3. Совладельцами компании в равных долях выступают Сергей Бондарь и Сергей Петров. Выручка "ПромГазСтроя" в 2017 г. составила 609 млн руб., чистая прибыль — 5,6 млн рублей.

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