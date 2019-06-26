В регионе усилят борьбу с должниками по налогам

В правительстве Самарской области прошло совещание, с участием федеральных и региональных органов власти, по вопросу сокращения задолженности по налогам, его провел и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Как было отмечено на совещании, в настоящее время объем задолженности по некоторым налогам сопоставим с объемами их годовых поступлений. Ежегодное увеличение недоимки в связи с непоступлением налоговых платежей сдерживает динамику сокращения уровня государственного долга, возможность реализации задачи обеспечения темпов роста налоговых доходов выше уровня инфляции как условия проведения ежегодных этапов реструктуризации бюджетных кредитов.

По результатам обсуждения было решено активизировать проведение мероприятий, направленных на взыскание задолженности по налоговым платежам. Кроме того, будут усилены меры против должников:

ограничение на выезд за пределы РФ с последующим продлением ограничения в случае непогашения задолженности;

наложение ограничений на регистрационные действия с имуществом должников;

реализация приставами арестованного имущества (в том числе дорогостоящего);

обеспечение возбуждения исполнительных производств по всем поступающим исполнительным документам в установленный срок;

обеспечение оперативного вынесения мировыми судьями судебных приказов по документам налоговых органов.

Для проведения совместных рейдов сотрудников службы судебных приставов и Управления ГИБДД по Самарской области будут приобретены аппаратно-программные комплексы "Дорожный пристав", позволяющие выявлять в транспортном потоке автомобили должников по налогам, штрафам и платежам. Данные комплексы успешно используются и показали свою эффективность в ряде регионов России.

Только совместная работа всех органов власти и принятие всех возможных мер позволят добиться необходимого результата и увеличат поступления доходов бюджетов Самарской области, отметили участники совещания.