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Преступления Происшествия

Жителю Чапаевска грозит уголовная ответственность за заражение женщины ВИЧ

ЧАПАЕВСК. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске возбудили уголовное дело о заражении местной жительницы ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В июне 2019 г. женщина обратилась в городскую прокуратуру. По словам заявительницу, бывший муж заразил ее ВИЧ­-инфекцией.

Как выяснила прокуратура, с 2014 г. женщина жила с мужчиной, за которого потом вышла замуж. В 2019 г. ее состояние резко ухудшилось, а во время медицинского обследования она узнала о ВИЧ. Оказалось, что бывший супруг с 2013 г. стоял на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция. Он знал, что болен, но пренебрегал мерами предосторожности и не сообщил женщине о заболевании.

25 июня полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни").

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