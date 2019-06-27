Уроженец Ухты украл у самарского пенсионера ювелирные украшения

Сотрудники полиции Самары задержали 28-летнего уроженца г. Ухта, подозреваемого в совершении кражи в областной столице, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 69-летний местный житель, заявивший о краже из его квартиры на ул. Стара-Загора золотых украшений. Общий ущерб составил 60 тыс. рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе опроса пенсионера полицейские установили, что ранее к пенсионеру на улице подошёл молодой человек, отец которого, якобы, раньше работал с потерпевшим. Злоумышленник сообщил, что его родители давно хотели передать пенсионеру подарки в виде продуктов питания, которые, через некоторое время привезет его сестра. Со слов заявителя, он пригласил мужчину в квартиру, они пообщались, а потом пенсионер проводил молодого человека до крыльца подъезда, где последнего ждало такси. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу ювелирных украшений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Сотрудники управления уголовного розыска областного Главка, совместно с полицейскими оперативно-сыскного отдела и оперативниками отдела полиции № 2 городского Управления, а так же других служб провели полный комплекс мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения подозреваемого в совершении указанного преступления. Вскоре полицейским удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника. На следующее утро после происшествия его задержали в квартире, где он проживал у сожительницы. Подозреваемым оказался ранее судимый за грабеж мужчина. Часть похищенного изъята, принимаются меры к установлению местонахождения других украденных украшений.