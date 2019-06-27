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Преступления Происшествия

На АвтоВАЗе подделывали комплектующие на Mercedes

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В начале месяца на АвтоВАЗе работниками дирекции по безопасности при взаимодействии с полицией была пресечена попытка кражи форм для литья заготовок, пишет "Волжский Автостроитель".

В результате при передаче вывезенных с территории предприятия технологических изделий оказались задержаны индивидуальный предприниматель — водитель грузовика и электромонтер цеха № 1R841 производства алюминиевого литья и кузнечных поковок.

На рабочем месте № 17 цеха № 1F31 производства технологической оснастки оказался комплект деталей, который никак не мог принадлежать какому-либо из производств АвтоВАЗа. В инструментальном шкафу лежали втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и прочее, необходимое для изготовления объемного фирменного знака Mercedes.

На предприятии ведется внутренняя проверка. 

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