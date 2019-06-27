В Самарской областной юношеской библиотеке состоится молодежный фестиваль "#Минифест"

5 июля в 18:00 в Самарской областной юношеской библиотеке состоится II молодежный фестиваль "#Минифест", организованный творческим косплей-клубом "Клуб Подготовки".

Мероприятие включено в программу регионального творческого проекта "Культурное сердце России", который реализуется по поручению руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура", губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Уже второй год подряд в рамках проекта "Молодежный проспект" в здании и на территории перед библиотекой соберется творческая и увлеченная молодежь Самары и других регионов, готовая показать себя в разнообразных направлениях искусства и хобби.

Принять участие в мероприятии могут все желающие, предварительно подав заявку в группе мероприятия на сайте "Вконтакте" (https://vk.com/minifest_soub).

В программе II молодежного фестиваля "#Минифест" гости увидят косплей-дефиле (яркое костюмированное выступление персонажей из различных фильмов, комиксов и художественных произведений). На фестивале пройдут концерты музыкальных групп, танцевальных команд, сольных танцоров. Кроме того, все желающие и умеющие рисовать, совместно с творческим объединением "Художественная мастерская", будут рисовать косплеера с натуры (Билла Сайфера из нашумевшего мультсериала "Гравити Фоллз").

Особыми подарком для всех участников станет выступление ансамбля корейских барабанов "Юлле", которые проведут мастер-класс по игре на барабанах.

Всех любителей экспериментальной электронной музыки ждет встреча с Юрием Кощеевым и его проектом "Lunatic Coffee Machine", в котором тематика и вдохновение для треков черпается из старых видеоигр, глубоких звуковых ландшафтов и компьютерной эстетики.

В режиме нон-стоп на II молодежном фестивале "#Минифест" будет работать зона чтения комиксов, на которой можно прочитать комиксы из фонда Самарской областной юношеской библиотеки. Кроме того, каждый желающий сможет подарить свой комикс библиотеке в "Пункте приема бездомных комиксов". Также гости мероприятия смогут сделать яркие фотографии в специально организованной фотозоне "Логово Дракона".