Самарский филиал АО "Россельхозбанк" на 43% увеличил объем льготного кредитования сезонных работ

Самарский региональный филиал АО "Россельхозбанк" принял участие в Дне поля с участием российских производителей сельскохозяйственной техники.

Мероприятие началось с рабочего совещания, на котором аграрии региона, представители регионального Минсельхозпрода и Самарской губернской думы, Самарский филиал Россельхозбанка подвели итоги посевной-2019.

Глава областного аграрного ведомства Николай Абашин рассказал представителям агробизнеса о задачах на ближайшую перспективу. Заместитель министра Владимир Игонин отметил, что в текущем году посевная площадь сельхозкультур составила более 2,1 млн га, при этом зерновыми занято около 1,1 млн га. На формирование структуры посевных площадей повлияла реализация федерального проекта "Экспорт продукции АПК", так как весомыми позициями экспорта являются продукция масложировой отрасли и зерновые культуры. Перед АПК Самарской губернии стоит задача по валовому экспорту 1,8 млн тонн зерна.

Директор Самарского РФ АО "Россельхозбанк" Раиль Багдалов доложил о текущем финансировании сезонных работ в регионе. С начала текущего года объем кредитов, выданных банком на эти цели, составляет 3,4 млрд рублей. Следует отметить значительный прирост объемов выдачи кредитов, предоставленных в рамках программы льготного кредитования. По состоянию на 11 июня 2019 г. объем предоставленных льготных кредитов на СПР составляет 2,15 млрд руб., что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По направлению кредитования предприятий, относящихся к малому бизнесу, показатели выдачи кредитов на СПР на текущую дату составили 630 млн рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет более 50%. Прогнозный объем финансирования сезонных работ АПК Самарской области на 2019 г. составляет 8,25 млрд руб., в том числе более 770 млн рублей на МФХ.

По завершении совещания участники познакомились с техникой, произведенной на территории Самарской области, и увидели ее демонстрацию в полевых условиях на базе предприятия ООО "КХ "Волгарь" Большеглушицкого района.

"Реализация национальных проектов имеет особую важность. Растениеводческая отрасль - не исключение, поэтому самарским аграриям особое внимание необходимо уделить не только количеству произведенной продукции, но и ее качеству. Выполнение поставленных задач невозможно без своевременного финансирования. Конструктивно выстроенная работа с Россельхозбанком позволяет решать текущие задачи, а также работать на перспективу, наращивая поставки самарской агропродовольственной продукции на российский и международный рынок", - отметил заместитель министра Владимир Игонин.