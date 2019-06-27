16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Отрадненская больница наживалась на зубных протезах льготников Из-за смерти ребенка в Тольятти возбудили два уголовных дела о халатности профилактических ведомств Задержаны подозреваемые в нападении на Айвара Кинжабаева Задержан подозреваемый в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира На АвтоВАЗе подделывали комплектующие на Mercedes

Преступления Происшествия

Отрадненская больница наживалась на зубных протезах льготников

ОТРАДНЫЙ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати

В Отрадном после прокурорской проверки местной городской больницы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обнаружило в медучреждении махинации с зубными протезами. Например, 81-летнему льготнику федерального значения по документам изготовили бюгельный протез стоимостью более 8 тыс. рублей. Но в реальности пенсионеру поставили частичный съемный протез, стоивший чуть больше 2 тыс. рублей.

При этом в 2018 г. в стоматологии Отрадненской городской больницы в рамках бесплатного протезирования федеральных льготников было 23 наряда на бюгельные протезы, однако за это время в медучреждении не изготовили ни одного такого протеза для этой категории пациентов.

Также обнаружилось, что во всех нарядах стояли фиктивные подписи льготников об отсутствии претензий по количеству, качеству и срокам выполненных работ.

Общая сумма незаконно освоенных больницей бюджетных средств составила более 188 тыс. рублей.

25 июня по результатам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30