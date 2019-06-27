Отрадненская больница наживалась на зубных протезах льготников

В Отрадном после прокурорской проверки местной городской больницы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обнаружило в медучреждении махинации с зубными протезами. Например, 81-летнему льготнику федерального значения по документам изготовили бюгельный протез стоимостью более 8 тыс. рублей. Но в реальности пенсионеру поставили частичный съемный протез, стоивший чуть больше 2 тыс. рублей.

При этом в 2018 г. в стоматологии Отрадненской городской больницы в рамках бесплатного протезирования федеральных льготников было 23 наряда на бюгельные протезы, однако за это время в медучреждении не изготовили ни одного такого протеза для этой категории пациентов.

Также обнаружилось, что во всех нарядах стояли фиктивные подписи льготников об отсутствии претензий по количеству, качеству и срокам выполненных работ.

Общая сумма незаконно освоенных больницей бюджетных средств составила более 188 тыс. рублей.

25 июня по результатам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").