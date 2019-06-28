Водитель, пытавшийся откупиться от инспектора ГИБДД, стал фигурантом уголовного дела

В Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего водителя, подозреваемого в попытке дать взятку инспектору ГИБДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, мужчина пытался перевезти тяжеловесный груз без оформленного разрешения. Затем, находясь в одном из кабинетов Сызранской Госавтоинспекции, он предложил инспектору ГИБДД 20 тыс. руб. за возможность забрать транспортное средство со специализированной стоянки.

О предложении инспектор сообщил в дежурную часть территориального отдела полиции. Попытка дачи взятки задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Правонарушитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. С места происшествия изъяты денежные средства — четыре купюры номиналом по 5 тыс. руб., документы на автомобиль.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.