Декан юрфака Самарского университета вошел в состав ВККС

В состав Высшей квалификационной коллегии судей России вошел декан юрфака Самарского университета Артур Безверхов.
Кандидатуру Безверхова в ВККС в качестве представителя общественности рекомендовал Совет Федерации.
"Основная наша задача членов ВККС — рассмотрение кандидатур на судейские должности. Назначает их на посты президент, — отметил профессор Артур Безверхов. — Эту работу могут выполнять юристы и представители профессорско-преподавательского состава отечественных вузов".
Работу в ВККС Артур Безверхов будет совмещать с текущей деятельностью в качестве декана факультета.
ВККС — орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий. В состав ВККС входят 18 судей, 10 представителей общественности (в основном вузов и общественных организаций), а также представитель президента. Заседания ВККС проходят шесть раз в год.