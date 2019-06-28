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Декан юрфака Самарского университета вошел в состав ВККС

МОСКВА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В состав Высшей квалификационной коллегии судей России вошел декан юрфака Самарского университета Артур Безверхов.

Кандидатуру Безверхова в ВККС в качестве представителя общественности рекомендовал Совет Федерации.

"Основная наша задача членов ВККС — рассмотрение кандидатур на судейские должности. Назначает их на посты президент, — отметил профессор Артур Безверхов. — Эту работу могут выполнять юристы и представители профессорско-преподавательского состава отечественных вузов".

Работу в ВККС Артур Безверхов будет совмещать с текущей деятельностью в качестве декана факультета.

ВККС — орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий. В состав ВККС входят 18 судей, 10 представителей общественности (в основном вузов и общественных организаций), а также представитель президента. Заседания ВККС проходят шесть раз в год.

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