Декан юрфака Самарского университета вошел в состав ВККС

В состав Высшей квалификационной коллегии судей России вошел декан юрфака Самарского университета Артур Безверхов.

Кандидатуру Безверхова в ВККС в качестве представителя общественности рекомендовал Совет Федерации.

"Основная наша задача членов ВККС — рассмотрение кандидатур на судейские должности. Назначает их на посты президент, — отметил профессор Артур Безверхов. — Эту работу могут выполнять юристы и представители профессорско-преподавательского состава отечественных вузов".

Работу в ВККС Артур Безверхов будет совмещать с текущей деятельностью в качестве декана факультета.