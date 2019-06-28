Банк "Открытие" аккредитовал четыре ЖК в Самаре

Банк "Открытие" аккредитовал четыре строящихся объекта в Самаре. Так клиентам банка теперь доступна ипотека в жилых комплексах компании "Трансгруз": ЖК "Центральный" и ЖК "120 квартал" на особых выгодных условиях с льготной ставкой.

ЖК "Центральный" представляет собой многоэтажную застройку около Центрального автовокзала с благоустроенной территорией, строящуюся по индивидуальному проекту. ЖК "120 квартал" — многофункциональный квартал, с домами переменной этажности, расположенный в Ленинском районе. Комплекс находится между улицами Ленинская, Пушкинская и Ярмарочная в непосредственной близости от Самарской площади, площади Победы, площади Славы, в 15 минутах ходьбы от набережной.

Также банк "Открытие" аккредитовал два жилых комплекса группы компаний "Вира": "Две реки", и "Атмосфера".

Жилые дома "Две реки" — это 24-этажный жилой комплекс, расположенный в южной части Самары, на стрелке Сухой Самарки и Татьянки в экологически чистом районе.

В рамках жилого комплекса "Атмосфера" запланировано строительство нескольких 17-этажных жилых домов, расположенных в Октябрьском районе на пересечении ул. 8-ой Радиальной / Гастелло.