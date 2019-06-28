Глава региона вручил золотые медали выпускникам школ области

В пятницу, 28 июня, губернатор Дмитрий Азаров встретился с выпускниками школ — золотыми медалистами, набравшими максимальный балл на едином государственном экзамене в 2019 году.

Всего в итоговой аттестации в регионе приняли участие 13656 человек. По состоянию на 25 июня максимальный результат в 100 баллов получили 158 выпускников, пятеро из них — высшую оценку сразу по двум предметам.

Например, ученик самарской школы № 112 Егор Читоркин написал на 100 баллов ЕГЭ по математике профессионального уровня и русскому языку, а также получил 98 баллов по физике. Юноша пока не определился, в какой вуз будет поступать, но твердо решил: только по специализации программирования. Интерес к этому виду деятельности у него возник на школьных занятиях по физике и информатике.

Выпускница Самарского регионального центра для одаренных детей Елизавета Трошина любит химию и по этому предмету получила высший балл на ЕГЭ. Впрочем, интересы девушки не ограничиваются химией. "Лиза заканчивала музыкальную школу. Увлекается вокалом, играет на фортепиано, занималась в хореографической студии. Сама пишет стихи, рисует. Но свою профессиональную жизнь хочет связать с медициной — планирует поступать в Самарский государственный медицинский университет", — рассказала мама Елизаветы.

Помимо выдачи аттестата с отличием лучшие выпускники были поощрены медалью "За особые успехи в учении". Заслуженную награду им вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Гордое звание медалиста — с вами на всю жизнь, — обратился к ребятам глава региона. — Понимаю, что медаль далась непросто, — это очень большой труд, усердие. Но вы это сделали! Вы заложили очень серьезный фундамент в будущие успехи вашей взрослой жизни. Вы — триумфаторы!".

Большинство медалистов за период обучения в школе не только проявили выдающиеся способности в изучении общеобразовательных дисциплин, но также стали победителями олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований всероссийского и международного уровней, активными участниками социально значимых проектов.

"В спорте, учебе, науке, искусстве золото получают только самые лучшие. Это символ победы! Талантливый человек талантлив во всем. Рассчитываю, что это будет вашим девизом. Чем усерднее работаешь, тем больше добиваешься в жизни. Каждый из вас — гордость родителей, родных и близких, учителей, школы, города и Самарской области. Вы — наша гордость! — отметил Дмитрий Азаров. — Очень важно, что вы не только на отлично освоили школьную программу, но и на высоком уровне проявили себя и в других сферах общественной жизни. Я рассчитываю на то, что вы продолжите получать образование, профессиональные навыки и не остановитесь на достигнутом".

Многие одаренные выпускники продолжат получать образование в вузах Самарской области, которые котируются на всероссийском уровне. Но и тех, кто принял решение поступать в столичные вузы, глава региона нацелил обязательно вернуться на родную землю — уже дипломированными специалистами. "Успех каждого из вас — это успех Самарской области!", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

После торжественной церемонии награждения выпускники смогли пообщаться с губернатором и задать ему вопросы. Главу региона спросили о том, как ему помогают знания, полученные им в Самарском государственном техническом университете по специальности инженера-системотехника. Дмитрий Азаров объяснил, что его научили подходить к любой проблеме методологически, системно.

Выпускники также поинтересовались у главы региона тем, какие профессии сегодня наиболее востребованы в регионе. Дмитрий Азаров подчеркнул: грамотные специалисты требуются практически во всех сферах — это инженерия и образование, медицина, IT, строительство.

"В каждом направлении у вас есть возможность самореализации и достижения успеха. У нас один из самых успешных регионов в стране, и мы продолжим отвоевывать утерянные в определенный момент лидерские позиции по ряду направлений. У нас есть природные богатства и полезные ископаемые, одна из лучших в стране систем образования и здравоохранения, все условия для ведения бизнеса и создания инновационных продуктов, крупнейшие предприятия, которые являются локомотивами в своих отраслях. Рассчитываю, что вы внесете свой вклад в успех нашего региона и нашей страны!", — подчеркнул губернатор.