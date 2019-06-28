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Общество

Появилась программа фестиваля "Чистый Репин" в с. Ширяево

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29-30 июня на правом берегу Волги в историко-музейном комплексе села Ширяево пройдет эко-арт фестиваль "Чистый Репин". Цель фестиваля, организованного Самарским художественным музеем — рассказать об осознанном потреблении и экологической культуре силами искусства.

Программа фестиваля.

29 июня, с 12:00 до 19:30.

Сцена

12:00 Открытие фестиваля и начало работы творческих площадок и лектория.

13:00 Чистые игры. Командный экологический квест по сбору и сортировке мусора на территории Самарской Луки. Победители получат призы. Продолжительность полтора — два часа.

14:00-14:20 Движение и тело. "Сувенир" — перформанс под открытым небом и мастер-класс по телесности и движению. Интерактивный перформанс — как инструмент трансформации мусора и как работа с эфемерностью танца. Ведет Юлия Авраменко — перформер, танцовщица, хореограф, выпускница магистратуры Художественных практик современного танца АРБ Вагановой (СПб), педагог Лаборатории танцевальных практик исследования телесности и двигательных возможностей K•ART•OFF•L.

14:45 Награждение участников экологического квеста. Награждение участников выставки арт-объектов на тему экологии по номинациям: треш-арт, эко-арт, медиа-арт.

17:30-19:30 Вечерний концерт: Фолк-дуэт "БалкаNizza": певица Инна Бондарь (Москва) и аккордеонист Андрей Сапкевич (Санкт-Петербург); Группа Vechny Beg (Самара), исполняет неоклассическую музыку, в составе виолончель, пианино, скрипка и вокал.

Лекторий по искусству и экологии

12:15-12:45 "Феномены современной потребительской культуры: слияние городского и медиа-пространств". Читает кандидат архитектуры, доцент кафедры "Дизайн" СамГТУ Юлия Воронцова.

13:10-14:00 "Человек, художник и окружающий мир". Художник, искусствовед Дарья Волкова, организатор проекта "Куда смотреть" расскажет о взаимоотношениях человека и природы, выраженных языком искусства в рамках курса "Пейзаж в пейзаже".

14:20-15:00 "Значение экологии в современном обществе". Эколог, общественный активист, директор АНО "Чистые водоемы" Денис Стукалов расскажет о текущей экологической ситуации, сложившейся в регионе, государственной политике в области экологии и роли современного искусства в экологическом воспитании.

15:00-16:00 "Мусор — это ресурс". Ирина Летягина (Москва) — тревел-журналист, путешественник, волонтер. В одиночку прошла тысячу километров по испанской тропе Камино де Сантьяго. В Бразилии вместе с WWF создавала пешеходную тропу в Атлантическом лесу, жила в закрытых коммунах. Расскажет про тренды в экологизации мира.

16:00-16:20 (открытая площадка). Софья Ногина — представитель My cup please, общественного движения против одноразовых стаканчиков, расскажет, как быть более экологичным, не отказывая себе в чашке кофе.

17:00-17:30 "Экологический мониторинг пресных водоемов". Александра Бражникова, студентка СамГТУ, радиотехник и экономист-аналитик расскажет о своем проекте — разработке автономного подводного аппарата класса микро "Жемчужина", предназначенного для мониторинга состояний малых водоемов.

Мастер-классы

12:15 Практика по танцевальной импровизации, как поиск экологичного движения. Ведет Юлиана Авраменко, перформер, танцовщица, хореограф.

14:00-16:00 Мастер-класс "Метаморфозы пространства: коллаж" от Воронцовой Юлии. Коллаж и аппликация — неисчерпаемая творческая база для ума архитекторов, дизайнеров, иллюстраторов и так далее.

Возраст: 12+

15:00-17:00 Пленер "Пиши как Репин". Художник и дизайнер Любовь Егорова проведет мастер-класс и покажет технику этюдов в классической репинской манере. По итогам пленера будут выбраны три лучшие работы. Продолжительность 2-3 часа. Необходимо взять с собой художественные материалы.

12:00-17:00 Мастер-класс "Гипсовое чудо". Культуролог, историк и экскурсовод Художественного музея, педагог проекта "Белое воинство: Мастерская семейной мульттерапии" Анна Шиншинова проведет мастер-класс по росписи гипсовых фигур.

12:00-17:00 Мастер-класс по монохромной печатной тиражной графике. Печать на текстиле. Художник-реставратор музея Наталья Власова познакомит с техникой коллаграфии — современной технологии эстампа, экологичной, доступной и легкой в исполнении. С собой необходимо принести одежду, которая преобразится на мастер-классе.

12:00-15:00 Создание художественной экологичной фотозоны из картона.

12:30-16:30 Workshop детской архитектурной школы "Проектиус Kids", создание коллективной инсталляции.

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