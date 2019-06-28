Самарские фестивали могут стать туристическими брендами России

В пятницу, 28 июня, в МИР прошло расширенное заседание комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Самарской области.

Участники заседания — представители министерства культуры Самарской области, регионального отделения Общероссийского народного фронта, представители общественных и творческих организаций обсудили карту региональных брендов и перспективы их развития.

Основными стали три направления, которые имеют огромное значение не только для региональной, но и для российской культуры и будут способствовать развитию туризма в нашей области.

Первое направление — Грушинский фестиваль и его наследие. Самарские общественные деятели и барды отметили, что этот фестиваль с его более чем полувековой историей стал одним из ярких культурных событий всероссийского масштаба.

"Грушинский фестиваль — это народное достояние. Или, говоря языком ЮНЕСКО, — нематериальное культурное наследие, и он должен стать брендом Самарской области, а не собственностью отдельных лиц", — считает известный бард, руководитель сцены "Азия плюс" на фестивале Виктор Воронов. На комиссии был затронут вопрос и о том, как пройдет ближайший фестиваль, который начнется через несколько дней.

Второе направление — международный фестиваль "Самарское знамя", который проходит в память о сражениях русско-турецкой войны и освободительного движения болгарского народа против турецкого ига. Именно в Самаре монахини Иверского монастыря сшили знамя с изображением лика Богоматери, и в 1877 году трехцветный стяг был передан болгарским ополченцам. С ним они сражались за города Стара-Загора, Шипка, Шейново. Об огромном значении этого фестиваля говорил на заседании комиссии самарский писатель и режиссер документального кино Анатолий Солоницын.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский считает: "Этот проект стал поистине народным. И сегодня он имеет не только большое культурное и историческое значение, но и способствует развитию народной дипломатии". Кстати, в этом году фестиваль "Самарское знамя" прошел с особым размахом. Самарцам запомнился визит болгарской делегации и реконструкция сражений русско-турецкой войны в Струковском парке.

И третье направление — уникальные народные промыслы, которые развиты на территории нашего региона. Ознакомиться с ними было бы наверняка интересно и жителям других областей.

В завершении заседания комиссии состоялось прямое включение в режиме видеоконференции в Общественную палату Российской Федерации, где шла презентация проекта "Живое наследие",

объединяющего сведения о ключевых культурных брендах всех российских регионов.

Выступивший в ходе видеоконференции Павел Покровский отметил: "Опыт Самарской области по продвижению культурных брендов, поддержке культурных брендов малых городов и муниципальных образований привел к увеличению внутреннего и межрегионального туризма. И это улучшило состояние всех сегментов экономики. А такие значимые фестивали, как Грушинский и "Самарское знамя", способствуют развитию народной дипломатии, что сегодня очень важно".