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Преступления Происшествия

Против мужчины, предлагавшему полицейскому взятку, возбуждено уголовное дело

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отделе полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре за покушение на взятки сотруднику полиции был задержан 34-летний, ранее не судимый житель Волжского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

50 тыс. руб. мужчина предложил полицейскому за непроведение проверки по факту выявленных нарушений в деятельности коммерческой организации.

Подозреваемый в коррупционном преступлении задержан оперативниками ОЭБиПК. В настоящее время в отношении подозреваемого СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки".

Расследование продолжается.

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